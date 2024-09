Bahia fora e Vitória confirmado: Brasileirão de Aspirantes volta com 16 clubes

Brasileirão de Aspirantes - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

A volta do Brasileirão de Aspirantes não vai contar com o Bahia, mas terá o Vitória como representante baiano. Nesta quarta-feira, 4, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica e o regulamento da competição sub-23, que será disputada a partir do dia 25 de setembro.

Com 16 clubes envolvidos na edição desta temporada, o Brasileirão de Aspirantes terá a primeira fase organizada em dois grupos de oito integrantes, em que os quatro melhores colocados avançam às quartas de final.

Nesta etapa de mata-mata, o 1º colocado do Grupo A enfrenta o 4º do Grupo B, enquanto o 2º colocado do Grupo A joga contra o 3º do Grupo B. Além disso, o 1º colocado do Grupo B entra em campo contra o 4º do Grupo A e o 2º do Grupo B encara o 3º colocado Grupo A.

O Vitória está no Grupo A ao lado de CRB-AL, Fortaleza, Atlético-MG, Sport, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. No Grupo B, estão Goiás, Vila Nova-GO, Cuiabá, Juventude, Criciúma, Red Bull Bragantino, Santos e Mirassol-SP.

Vale ressaltar que esta não é a primeira edição do Campeonato Brasileiro da categoria. O torneio já teve seis edições disputadas entre 2017 e 2022, mas foi descontinuado devido à baixa aceitação por partes dos clubes do futebol brasileiro na ocasião.



Confira os jogos do Vitória na primeira fase da competição:

1ª rodada: Atlético-MG x Vitória - Quarta, 25/09, ou Quinta, 26/09;

2ª rodada: Vitória x Botafogo - Sábado, 5/10, ou Segunda, 7/10;

3ª rodada: Fortaleza x Vitória - Quarta, 09/10, ou Quinta, 10/10;

4ª rodada: Vitória x Vasco da Gama - Domingo, 13/10, ou Segunda, 14/10;

5ª rodada: Fluminense x Vitória - Domingo, 20/10, ou Segunda, 21/10;

6ª rodada: Sport x Vitória - Sábado, 26/10, ou Segunda, 28/10;

7ª rodada: Vitória x CRB - Domingo, 03/11, ou Segunda, 04/11