Após folga, Vitória inicia preparação com foco no Atlético-GO

Thiago Carpini ministra atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após dois dias de folga, o elenco rubro-negro retornou as atividades na Toca do Leão e deu início a preparação para o confronto direto diante do Atlético-GO, marcado para o dia 14, às 16h, no Estádio Antônio Aciolly, válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores se reapresentaram na tarde desta quarta-feira, 4, e iniciaram os trabalhos com exercícios de ativação na academia. Seguindo com os trabalhos físicos no campo, os jogadores realizaram um circuito de força e potência.

Em seguida, o treinador Thiago Carpini e sua comissão técnica comandaram uma atividade com bola. O grupo foi dividido em três times com sete jogadores cada e um curinga, que faziam um revezamento no treino pressão e posse de bola. A equipe que estava fora dava apoio nas jogadas laterais e de linha de fundo. Por fim, o grupo participou de uma atividade em campo reduzido, porém sem apoio.

Em recuperação de um desconforto no ombro, o volante Ricardo Ryller treinou em separado com o preparador físico Caio Gilli. Em transição, o meia Matheusinho deu uma corrida ao redor do campo monitorado pelo fisioterapeuta Clicio Alves.

Já o volante Caio Vinicius deu continuidade ao tratamento da lesão na posterior da coxa. Recuperado de catapora, o atacante Fábio Soares trabalhou a parte com o assistente de preparação física Vinicius Franco. Com dores na região pubiana, o lateral-esquerdo PK realizou tratamento no departamento médico.

O grupo se reapresenta no CT Manoel Pontes Tanajura na manhã desta quinta-feira, 5, para prosseguir com as atividades. Amargando a zona da degola, o Vitória ocupa a 18ª colocação, com 22 pontos somados. A equipe vem de uma sequência negativa de quatro partidas sem vencer.