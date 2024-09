Vitória é o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro

Vitória não faz campanha abaixo atuando dentro do Barradão no Campeonato Brasileiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Convivendo próximo ou quase sempre na zona de rebaixamento desde o início do Campeonato Brasileiro, o Vitória apresenta números ruins como mandante. Tendo o Barradão como um dos trunfos do time para o retorno à elite, o Leão da Barra é o terceiro pior mandante da Série A, com 17 pontos conquistados e apenas 35,9% de aproveitamento.

Leia mais:

>> Ele volta? Saiba atualização importante sobre a lesão de Matheusinho

Das seis vitórias do Vitória no Brasileirão, quatro foram conquistadas no Barradão, além de dois empates e sete derrotas no total, com 15 gols marcados e 19 sofridos.

Em situação pior estão Cuiabá e Atlético-GO, que possuem apenas nove pontos em seus domínios, além de estarem no ranking dos times que mais perderam no campeonato como mandante, ao lado do próprio rubro-negro baiano.

Barradão foi uma das armas do Leão no título da Série B

A situação atual diverge da campanha exitosa do Leão da Barra em 2023, que culminou no título da Série B. O Colossal foi o melhor mandante na edição da segundona, com 45 pontos ganhos dentro do Barradão. Foram 14 vitórias, três empates e apenas duas derrotas em casa no santuário, com impressionantes 78,9% de aproveitamento.

Amargando a zona da degola, o Vitória ocupa a 18ª colocação, com 22 pontos somados e vindo de uma sequência de quatro partidas sem vencer.

Pela primeira vez no Brasileiro, o time vermelho e preto obteve uma distância maior para escapar do Z-4 desde o início da competição, cinco pontos atrás do Fluminense, primeiro time fora da zona de rabaixamento.

Time quer usar a Data Fifa para realizar ajustes

O elenco rubro-negro terá 10 dias pela frente para se aprimorar e buscar a reabilitação no Brasileirão. O time só volta a campo somente dia 14, fora de casa, no confronto direto contra o Atlético-GO, no Antônio Aciolly, pela 26ª rodada. O próximo compromisso no Barradão será no dia 21, contra o Juventude, pela rodada 27.