Ele volta? Saiba atualização importante sobre a lesão de Matheusinho

O meia é o principal jogador do Vitória na temporada 2024 - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Brigando para sair da zona de rebaixamento, o Vitória volta a jogar somente após a pausa da Data Fifa, no dia 14 de setembro, em visita ao Atlético-GO. Apesar da situação difícil no campeonato, o time rubro-negro pode ganhar um importante reforço: a volta de Matheusinho.

O camisa 30 se recupera de uma lesão grau dois na coxa e teve prazo inicial de 15 dias fora. Segundo o Canal Canto-Rubro-Negro, no YouTube, o meia vem fazendo tratamento em dois turnos na fisioterapia do clube, no CT Manoel Pontes Tanajura, e vai iniciar o período de transição física já na quinta-feira (5).

Com isso, a possibilidade de retorno de Matheusinho é muito grande para a partida contra o Dragão, um importante duelo direto na luta contra o Z-4 que será realizado no Antônio Accioly, em Goiânia. O principal articulador rubro-negro foi desfalque na derrota diante do Vasco, no último domingo (2), após se machucar no duelo com o São Paulo.