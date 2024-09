Com medalhista olímpico, Porto Seguro recebe etapa do Skate Total Urbe

Manobra em edição do STU - Foto: Divulgação

Em ano olímpico, Porto Seguro receberá a 4ª edição do Skate Total Urbe, maior evento de cultura urbana do mundo, que contará com a presença de atletas que participaram das Olimpíadas. Entre os dias 6 e 8 de setembro, a cidade histórica no sul da Bahia será palco das competições das modalidades Street e Park e shows de grandes nomes da música.

Com o crescimento do skate no país, o evento fomentará ainda mais a modalidade, incentivando a prática e o consumo. Para isso, terá a presença de Pedro Barros, medalhista de prata nos Jogos de Tóquio, além de Isadora Pacheco, que disputou a edição deste ano, em Paris.

Para receber os 72 nomes que correm cada etapa, sendo 36 na modalidade Street e 36 na modalidade Park, divididos em 12 skatistas no feminino e 24 no masculino, Porto Seguro apresentará pistas revitalizadas, localizadas na Orla Norte, no Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya, que abrange uma área de aproximadamente 1.750m².

O espaço é dividido em dois: a Street Plaza, com suas rampas, escadas e corrimãos, e o Super Park, o 'bowl' onde os skatistas voam com aéreos e manobras radicais. Na pista de Street destaca-se a utilização de pigmentação no concreto e a execução, por exemplo, de um obstáculo escultórico em formato de 'pena', fazendo homenagem à cultura indígena brasileira. Estes elementos buscam tornar o espaço mais animado e lúdico, fugindo do rótulo de pistas de skate como áreas cinzas e frias.

Já o desenho do Super Park teve a participação ativa dos skatistas locais durante o processo do projeto, com opiniões e sugestões compatíveis com o perfil do skate da região. Fred Cheiuche, arquiteto da Spot, afirma que essa troca é fundamental no momento de desenhar qualquer pista e colocar tudo no papel, respeitando e explorando a cultura e o costume locais.



“O skate é uma ferramenta de inclusão social, tem uma dinâmica muito atraente, principalmente para o público infanto-juvenil. E, naturalmente, tem o poder de transformar a sociedade onde há pista instaurada, estimulando regiões vizinhas a seguirem o mesmo caminho. Esse nosso trabalho de projetar e construir pistas em diversas localidades num país continental como o Brasil nos permite conhecer todas as culturas e diversidades que o país oferece”, contou.



Esta será a quarta etapa do evento, que também já passou por Florianópolis, em fevereiro, Criciúma, em março, e Porto Alegre, em abril. Após uma pausa de quatro meses, por causa dos Jogos Olímpicos, a disputa volta a todo vapor em um dos cenários mais emblemáticos do país.

Pista da skate em edição do STU | Foto: Divulgação

A competição é dividida em quatro categorias, sendo feminino e masculino no skate street e no park. Atualmente, Ivan Monteiro e Isabelly Ávila lideram no street, enquanto Kalani Koling e Sofia Godoy são os primeiros do park.

Na etapa de Porto Seguro, o STU também contará com o skate paralímpico. Entre os confirmados, está Nando Araujo, o skatista cego, que ficou conhecido nas redes sociais pelas belas manobras, mesmo tendo deficiência visual e sendo auxiliado por uma bengala branca.