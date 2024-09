Aplicação do fair play financeiro é debatida na sede da CBF

Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

O fair play financeiro voltou a ser pauta no futebol brasileiro. Na última segunda-feira, 4, a Comissão Nacional de Clubes discutiu, em reunião, a possibilidade de colocar a medida em prática na próxima temporada, em 2025.

O tema surgiu a partir das movimentações das equipes nas últimas janelas de transferências e para desenvolver a competitividade no futebol brasileiro. Além disso, o calendário e arbitragem também foram assuntos discutidos no encontro.

Leia mais:

>> Especulado no Brasil, Talisca descarta retorno; salário é entrave

>> Vinicius Junior é o único brasileiro indicado à Bola de Ouro; veja lista



Representando os 60 clubes das Série A, B e C, os exemplares de Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Flamengo e Palmeiras participaram do encontro, que foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Vale mencionar que, ainda em fase embrionária, a implementação do tema será debatido mensalmente pela CBF e uma nova reunião será marcada com o intuito de avançar na concretização da medida.

O fair play financeiro tem sido pauta entre os dirigentes dos clubes do futebol brasileiro nos últimos meses. Personalidades como Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e John Textor, CEO do Botafogo, chegaram a fazer declarações que repercutiram no mundo do futebol brasileiro.

"Acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de R$ 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro", declarou Landim.

"O Brasil trouxe o dinheiro do petróleo para casa. Se não fizermos nada, se não criarmos um teto salarial, o Bahia vai ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos", disse Textor.