Especulado no Brasil, Talisca descarta retorno; salário é entrave

Anderson Talisca - Foto: Abdullah Mahdi/AFP via Getty Images

Anderson Talisca, revelado pelo Bahia e atualmente vinculado ao Al Nassr, permanece com o futuro incerto, mas os rumores sobre sua saída têm ganhado destaque, especialmente em relação ao mercado brasileiro e turco. Segundo informações do portal Goal, o atacante está relutante em considerar propostas que não correspondam ao alto patamar salarial que atingiu em sua carreira, o que exclui o futebol brasileiro de seus planos.

De acordo com o Goal, Talisca atualmente recebe um salário substancial no Al Nassr, que está muito acima do que clubes no Brasil e na Turquia podem oferecer. Se decidir deixar o time saudita, o jogador pretende continuar sua carreira na Arábia Saudita, onde seus rendimentos podem ser mantidos.

Interesse do Futebol Turco

Como é comum nas janelas de transferências, Anderson Talisca voltou a ser cogitado por clubes turcos. No entanto, o atacante também está descartando essa possibilidade. Relatos indicam que os maiores salários oferecidos na Turquia estão na faixa dos R$ 3 milhões por mês, valor consideravelmente inferior ao que Talisca pretende receber.

Futuro no Al Nassr

Recentemente, o futuro de Talisca no Al Nassr foi objeto de discussão, com a direção do clube considerando a possibilidade de negociá-lo para abrir espaço para a contratação de outro jogador estrangeiro. O Al Nassr tem um limite de oito atletas acima dos 23 anos nascidos fora do país, o que poderia levar a uma mudança na composição do elenco.

Até o momento, as negociações não avançaram e Talisca não descarta a possibilidade de rescisão contratual, mas exige o pagamento total do contrato vigente. O atacante possui um vínculo com o Al Nassr até junho de 2026.