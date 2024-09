Aproveitamento do Bahia cai e campanha se iguala a de Paiva nos últimos 9 jogos

Dos 27 pontos disputados, o Tricolor conquistou apenas 9. - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Desde a derrota para o Cuiabá no dia 13 de julho, pela 17ª rodada, o Bahia tem enfrentado uma grande oscilação no Campeonato Brasileiro. Dos 27 pontos disputados até a partida contra o Red Bull Bragantino, o Tricolor conquistou apenas 9. O técnico Rogério Ceni apresenta um aproveitamento semelhante ao do ex-treinador Renato Paiva, que foi demitido na temporada passada com 33,33% de aproveitamento em 22 jogos.

Técnico do Bahia até a 22ª rodada do Brasileirão de 2023, Paiva pediu demissão em meio a sequência de maus resultados do Esquadrão na temporada passada. Muito contestado pela torcida à época, o português deixou o clube com cerca de 33,33% de aproveitamento em 22 partidas da Série A, o mesmo de Ceni nas últimas 9 rodadas da atual edição. São 2 triunfos, 3 empates e 4 derrotas nesta sequência.



A campanha do Bahia neste recorte é proporcional a de um time rebaixado. Caso tivesse esse aproveitamento do início até o fim do campeonato, o time baiano somaria apenas cerca de 38 pontos. No Brasileiro de 2014, quando caiu para a Série B, o Esquadrão fez 37 no total. Veja abaixo a sequência de resultados do Bahia:

- Bahia 1x2 Cuiabá

- Bahia 0x1 Corinthians

- Atlético-GO 1x1 Bahia

- Bahia 1x1 Internacional

- Fluminense 1x0 Bahia

- Bahia 2x0 Vitória

- Grêmio 0x2 Bahia

- Bahia 0x0 Botafogo

- Red Bull Bragantino 2x1 Bahia