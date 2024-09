Léo Condé, ex-Vitória, busca segundo acesso consecutivo no Ceará

Leonardo Condé - Foto: Divulgação

O treinador Léo Condé, que foi demitido do Vitória nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, conseguiu reverter a má fase no Ceará e, ocupando a 6ª colocação na Série B do Brasileirão com três pontos de diferença em relação ao Vila Nova, último integrante do G-4, busca o segundo acesso consecutivo à elite do futebol brasileiro em sua carreira.

Comandante do Vozão desde julho deste ano, Condé foi um dos principais motivos para a virada de chave do clube cearense. Antes do ex-Vitória, o Alvinegro somava apenas 16 pontos e se encontrava na segunda parte da tabela, longe da disputa para conseguir a promoção à Série A. No seu segundo ano seguido na segunda divisão, o objetivo da temporada para alguns torcedores da equipe já era evitar o rebaixamento à Série C.

Há três partidas consecutivas sem perder, o Ceará somou 14 pontos em dez partidas na 'Era Condé', somando quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Além disso, o Ceará é, ao lado de Sport e Avaí, o terceiro time da competição que mais venceu, conquitando dez triunfos ao todo.

No Vitória, Léo Condé foi o comandante da conquista da Série B do Vitória em 2023, e do 30º título do Campeonato Baiano, em cima do Bahia. Em 2024, o Rubro-negro fez um péssimo início no Brasileirão, conquistando apenas um ponto nas cinco primeiras rodada, o que culminou na demissão do comandante.