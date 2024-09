Com objetivos distintos, dupla BaVi volta aos treinos nesta quarta

Caio Alexandre, do Bahia, e Osvaldo, do Vitória, disputando bola em BaxVi - Foto: Victor Ferreia / ECVitória

Após dois dias de folga, os elencos de Bahia e Vitória se reapresentam nesta quarta-feira, 4, visando os desafios seguintes da temporada. O Tricolor inicia sua preparação para enfrentar o Flamengo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, enquanto o Rubro-Negro terá uma tarde de treinamento focada no confronto contra o Atlético-GO, em um duelo crucial na luta contra o rebaixamento.

O Esquadrão de Aço, que busca reverter o placar de 1 a 0 adverso contra o clube carioca, entrará em campo no dia 12 de setembro, às 21h45, no Maracanã. A equipe comandada por Rogério Ceni não contará com dois atletas durante essa preparação para a partida contra o time do Rio de Janeiro. O lateral Santiago Árias e o atacante Luciano Rodrigues foram convocados por suas seleções, Colômbia e Uruguai, respectivamente.

Após o confronto contra o Flamengo, o Bahia retorna ao campo no domingo, 15, para enfrentar o Atlético-MG na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tentativa de voltar ao G-6 da competição. O Tricolor precisará vencer o confronto na tentativa de sair dos 39 para os 42 pontos e seguir, ou até ultrapassar, São Paulo e Cruzeiro.



Por sua vez, o Vitória visa interromper a sequência de quatro jogos sem vencer na elite do futebol nacional. O Leão da Barra é o 18º com 22 pontos conquistados, enquanto o seu oponente é o último com 18.

Durante o período de treinamento, o técnico Tiago Carpini espera contar com todo o elenco, a sua disposição, a exceção fica por conta de Matheuzinho, que segue se recuperando no departamento médico.

Vale destacar que a dupla Ba-Vi usufruiu de uma folga considerável devido à pausa para a Data FIFA. As equipes não se apresentaram na segunda-feira, 1, e nesta terça-feira, 3.