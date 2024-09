Após 36 anos, Bahia volta a ter dois jogadores convocados por seleções

Luciano Rodriguez na seleção uruguaia - Foto: Reprodução | AUF

Com as convocações de Santiago Arias e Lucho Rodríguez, que vão defender Colômbia e Uruguai na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Bahia volta a ter dois atletas convocados por seleções após 36 anos.

Três campeões brasileiros de 1988 defenderam a seleção brasileira

Três destaques da conquista Tricolor do Campeonato Brasileiro de 1988, vestiram a amarelinha. Os meias Bobô e Zé Carlos, além do centroavante Charles presentes na lista de convocados do técnico Sebastião Lazaroni para a Copa América disputada no Brasil.

Charles esteve envolvido numa polêmica, pois esteve fora da primeira fase da competição. Na partida de estreia diante da Venezuela, na Fonte Nova, torcedores ergueram cartazes com frases de protesto e atiraram um ovo que atingiu o atacante Renato Gaúcho.

Os selecionáveis atuais

Apesar de reserva, o lateral-direito Santiago Arias atuou no time titular da Colômbia na final da Copa América, contra a Argentina, nos Estados Unidos. Os Los Cafeteros enfrentam o Peru, no Estádio Nacional, em Lima, e a Argentina, no Metropolitano Barranquilla.

Já Lucho Rodríguez acumula convocações para a seleção principal do Uruguai, todavia não disputou a última Copa América. Ele deve ser uma figura mais presente nas convocações de Marcelo "El Loco" Bielsa. A Celeste Olímpica recebe o Paraguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e visitam a Venezuela, Monumental de Maturín.

Os últimos jogadores do Bahia convocados foram o lateral-esquerdo Pablo Armero (Colômbia em 2017), o zagueiro Luis Gutierrez (Bolívia em 2012), o goleiro William Andem (Camarões em 1997) e o meia Luís Henrique (Brasil em 1991).