Bahia e Vitória ainda podem contratar jogadores; saiba como

Cauly e Machado durante o último clássico Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira/ECV

O fim da janela de transferências aconteceu nesta última segunda-feira (2), mas isso não quer dizer que Bahia e Vitória ficam sem nenhuma chance de contratar reforços. Jogadores livres no mercado ainda podem ser uma opção.

Caso algum atleta tenha rescindido com seu clube até a mesma data que foi encerrada a janela, será possível contratá-lo desde que atenda as condições de não ter disputado sete partidas no Campeonato Brasileiro ou já ter jogado pela Copa do Brasil, esta segunda só em caso do Esquadrão avançar para as semifinais.

Leia mais:

>> Bahia anuncia empréstimo de zagueiro para o Athletico-PR

>> Com apenas uma contratação, Bahia figura entre clubes que mais gastaram

As duas competições nacionais recebem a última lista de no máximo 50 atletas até o dia 9 de setembro, sendo que o Brasileirão ainda permite oito alterações na relação até o dia 20.

Bahia e Vitória vivem situações distintas na temporada. Enquanto o Tricolor está em 7º na tabela de classificação e tenta reverter uma desvantagem nas quartas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro é apenas o 18º colocado na Série A.