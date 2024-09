Bahia anuncia empréstimo de zagueiro para o Athletico-PR

Marcos Victor, zagueiro emprestado pelo Bahia ao Athletico-PR - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia divulgou, na manhã desta terça-feira, 3, o empréstimo do zagueiro Marcos Victor, de 22 anos, para o Athletico-PR. O Furacão, que tem opção de compra do jogador após o fim do empréstimo, já anunciou sua contratação nas redes sociais. O contrato vai até agosto de 2025.

Sem espaço no Tricolor, Marcos Victor entrou em campo apenas cinco vezes em 2024. Foram três pelo Baianão, sendo duas quando o clube atuou com equipe alternativa, e duas na Copa do Nordeste, saindo do banco de reservas.

Apesar de não ter atuado pelo Bahia no Brasileirão, Marcos Victor foi relacionado para alguns jogos da equipe. Em uma dessas partidas, inclusive, o zagueiro recebeu cartão amarelo no banco de reservas.