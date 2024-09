De Angola à Suiça: Brasileirão ganha diversidade de estrangeiros

Dinamarquês Martin Braithwaite comemorando gol pelo Grêmio no Brasileirão - Foto: Luan Julião

O Campeonato Brasileiro atingiu uma marca inusitada com a chegada do meia suíço Maxime Dominguez ao Vasco da Gama nesta segunda-feira, 2. Agora, o Brasileirão conta com 18 nacionalidades diferentes incluídas no torneio.

Nesta tarde, o Cruzmaltino anunciou Dominguez com novo reforço, aumentando a variedade de estrangeiros. Além do suíço, o campeonato inclui atletas de várias partes do mundo do futebol, incluindo o dinamarquês Martin Braithwaite, do Grêmio, e o costarriquenho Joel Campbell, do Atlético-GO.

Além disso, o Criciúma conta com o peruano Miguel Trauco, o português Tobias Figueiredo e o congolês Bolasie. O espanhol Héctor Hernández, do Corinthians, o angolano Bastos, do Botafogo e o francês Dimiri Payet, do Vasco, são outros destaques na lista de estrangeiros. O brasileiro naturalizado italiano, Lucas Piton, também é um nome do clube carioca.

A diversidade não acabou. O Brasileirão inclui sete chilenos, oito venezuelanos, nove equatorianos, 12 paraguaios, 14 colômbianos, 25 uruguaios e 44 argentinos.

No Bahia, o atacante Luciano Rodríguez, os meio-campistas, De Pena e Nicolás Acevedo, urguaios, além do colombiano Santi Árias e do argentino Victor Cuesta. Já o Vitória conta apenas com o lateral Raúl Cáceres, do Paraguai.