Lara Lima é bronze no halterofilismo e garante 50ª medalha do Brasil

Lara Lima ela conquistou a primeira medalha paralímpica da carreira - Foto: Ana Patrícia/CPB

A mineira Lara Lima conquistou, na manhã desta quarta-feira,4, a medalha de bronze no halterofilismo nas Paralimpíadas de Paris, na categoria para atletas até 41kg. Esta foi a 50ª medalha conquistada pelo Brasil em Paris.

Com três tentativas perfeitas, a mineira melhorou o desempenho da primeira participação em Paralimpíadas na carreira, quando ficou com a 7ª colocação em Tóquio.



Leia Mais

Ela começou tentando erguer 105kg e conseguiu sem maiores problemas. Nas duas tentativas seguintes, ela aumentou o peso para 107kg e, na última, ergueu 109kg, marcas que garantiram à brasileira o terceiro lugar na grande final.

Com o feito, ela conquistou a primeira medalha paralímpica da carreira, aos 21 anos, repetindo a posição do último Mundial da modalidade, realizado em Dubai.

A medalha de ouro das Paralimpíadas de Paris ficou com a chinesa Zhe Cui, que levantou com sucesso o peso de 119kg. A prata ficou com a nigeriana Esther Nworgu, com a marca de 118kg.