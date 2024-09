Anderson Talisca pode ficar à disposição no mercado; entenda

Talisca é atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita - Foto: Divulgação / Al-Nassr

Visando reforçar seu elenco para a temporada, o Al-Nassr tem interesse na contratação zagueiro Milan Skriniar, de 29 anos, que pertence ao PSG. A possível chegada do defensor eslovaco pode impactar na saída do atacante Anderson Talisca, devido ao limite de estrangeiros na equipe Saudita.

Companheiro de Cristiano Ronaldo no ataque, Talisca realizou 94 jogos com a camisa do Al-Nassr, com 69 gols marcados e 12 assistências para gol distribuídas. Os bons números podem não ser suficientes para sua permanência em seu atual time.

De acordo com as novas regras da Liga Saudita, o número de estrangeiros aumentou de oito para 10, sendo que dois jogadores devem ser nascidos até o ano de 2003. Além disso, os elencos devem diminuir de 30 para 25 atletas.

Caso seja colocado em dispobinilidade no mercado, um dos prováveis destinos de Talisca seria o Bahia. Revelado pelo Esquadrão de Aço e torcedor apaixonado pelo Esquadrão, o jogador sonha em retornar ao Tricolor de Aço. Porém, ele também já expressou o desejo de atuar pelo Corinthians.

"Não penso em voltar agora, mas sonho sim. Eu sou Bahia. Sou torcedor do Bahia", disse Talisca em entrevista a Cazé TV no mês de junho.

Além do Bahia, Talisca já defendeu as cores do Benfica (POR), Besiktas (TUR) e Guangzhou FC (CHI).