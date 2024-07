Super Bahia? Talisca diz que Tricolor trará reforços pra buscar título

Talisca e Cristiano Ronaldo - Foto: Abdullah Mahdi | AFP

Anderson Talisca, ex-jogador do Bahia e atualmente atuando ao lado de Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr, revelou, durante uma participação na Cazé TV, nesta quarta-feira, 26, seu amor pelo Tricolor de Aço.

Formado nas categorias de base do Esquadrão, Talisca destacou sua identificação com o Bahia, afirmando: "Não penso em voltar agora, mas sonho sim. Eu sou Bahia. Sou torcedor do Bahia". Apesar da fala, sobre o clube onde iniciou sua carreira, o jogador também já expressou interesse em vestir a camisa do Corinthians em outras ocasiões.

Ainda durante sua participação, o jogador falou sobre o projeto atual do Esquadrão: "Ouvi falar que se terminar o primeiro turno na parte de cima, vão brigar pelo título. Vão trazer jogadores para ser campeão". Nesta quarta-feira, 26, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco, Rogério Ceni mais uma vez esfriou o desejo da torcida por novas contratações.