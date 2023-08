Talisca reafirma desejo em volta ao Brasil: "jogar no Corinthians"

Não é nenhuma novidade que o torcedor do Bahia sonha com o retorno de Anderson Talisca ao Tricolor. Principal revelação da base do clube nos últimos anos, o atacante também tem vontade de voltar às origens e encerrar a carreira no Esquadrão, como faz questão de enfatizar sempre que pode. Mas o coração do craque baiano é dividido com outro grande clube do futebol brasileiro.

Em entrevista ao Canal GOAT, Talisca voltou a afirmar que em um futuro retorno para o Brasil, Bahia e Corinthians são as suas prioridades.

“Eu sempre falei que tenho desejo de encerrar minha carreira no Bahia, mas sempre também deixei claro um desejo muito grande que, se fosse para voltar para o Brasil, eu queria jogar no time que eu sou torcedor, o Corinthians”, disse Talisca.

O jogador, inclusive, revelou que houve conversas para defender o Timão no passado, mas as negociações não avançaram. A torcida do clube paulista e a energia que transmite na Neo Química Arena são motivos que despertaram esse desejo em Talisca.

“Eu tive umas conversas no passado. Eu gosto, eu sou torcedor, sempre foi assim, Bahia e Corinthians. Tenho vontade de jogar naquele estádio com aquela torcida. Eu tenho esse desejo, converso sempre com meu empresário sobre isso. Acho um clube muito bom, que tem tudo a ver comigo, aquela loucura, aquela agonia”, completou o baiano.

Atualmente, Anderson Talisca tem contrato até 2026 com o Al-Nassr, onde é companheiro de Cristiano Ronaldo e Alex Telles. Após deixar o Bahia e ir para o Benfica, o jogador também defendeu as cores do Besiktas, na Turquia, e do Guangzhou Evergrande, na China.