Especulado no Bahia, Maurício é anunciado como novo reforço do Palmeiras

Maurício, meia-atacante de 23 anos, que teve seu nome ligado ao Bahia no início da temporada 2024, é a mais nova contratação do Palmeiras. O jogador, que estava no Internacional, assinou um contrato de cinco anos com o Verdão e foi anunciado na manhã desta quinta-feira, 27. Maurício poderá estrear a partir da 17ª rodada do Brasileirão, prevista para os dias 17 e 18 de julho, após a abertura da janela de transferências.

O Palmeiras desembolsou 10,5 milhões de euros (R$ 62,1 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta. O Internacional manteve 5% dos direitos, enquanto o Desportivo Brasil-SP continuará com 15%. A negociação envolveu a aquisição de 45% dos direitos do Internacional, 25% do Cruzeiro, 5% do Desportivo Brasil e 5% do próprio Maurício.

Na apresentação, Maurício foi recepcionado por Endrick, que recentemente deixou o Palmeiras rumo ao Real Madrid, mas já havia jogado com o novo reforço nas seleções brasileiras de base.

Maurício chega como o sétimo reforço do Verdão nesta temporada e o segundo nesta janela de meio de ano. Antes dele, o Palmeiras trouxe Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro, Rômulo e Felipe Anderson, este último esperado para 1º de julho.

“Foi uma recepção muito boa de todos os funcionários que eu pude conhecer, me sinto muito feliz e orgulhoso de chegar aqui. É uma oportunidade muito boa pra mim, é um sonho realizado estar aqui. Ainda mais conhecendo essa estrutura, em um clube gigante como o Palmeiras, que disputa todos os campeonatos para vencer. Isso chama muito a atenção e eu estou muito ansioso também para poder treinar, estar com o grupo e ir para os jogos”, disse Maurício.

“Eu sou versátil na minha carreira, consigo jogar tanto pela direita quanto centralizado. Acho que isso também é muito importante no futebol atual, mas é claro que queremos estar sempre dentro de campo. O que o professor Abel precisar de mim, estarei à disposição dele. Espero me adaptar o mais rapidamente possível às ideias dele, à filosofia de trabalho dele e do clube. Continuo aqui muito focado, tenho muita humildade para poder trabalhar e demonstrar”, completou.

Formado nas bases do Desportivo Brasil e do Cruzeiro, Maurício estava há cinco temporadas no Internacional, onde disputou 17 partidas neste ano, com dois gols marcados e uma assistência. Ele só fez cinco jogos no Brasileirão, o que permitiu sua transferência para outro clube.