Ceni esfria desejo por contratações, mas abre espaço a "jovem talento"

Técnico Rogério Ceni durante jogo contra o Vasco - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A janela de transferências do futebol brasileira abre no dia 10 de julho, mas muitos clubes da primeira divisão já anunciaram seus novos reforços. No topo da tabela com seu melhor início de trajetória no certame, o Bahia não deve ter mudanças no seu elenco até o fim da temporada, pelo menos foi que o indicou o técnico do Bahia, Rogério Ceni.

Mais uma vez questionada sobre contratações para ajudar a compor o elenco que ele mesmo considerado 'enxuto', Ceni voltou a afirmar que não espera reforços e novos investimentos feitos pelo Grupo City, que gere o clube. O único reforço deve ser o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que já assinou pré-contrato e treina com o grupo.

"A princípio nós temos o Iago, que já está treinando com a gente e a partir do dia 10 [de julho] vai estar à disposição e condicionado para fazer parte do grupo. Eu desconheço qualquer outro movimento de saída ou chegada nesse momento. Acho que o que foi investido é o que temos hoje", disse em entrevista coletiva após vencer o Vasco na Arena Fonte Nova.

No entanto, Ceni apontou que existe uma possibilidade de chegada de algum novo reforço, conforme informações repassadas pela diretoria do clube.

"Se aparecer uma oportunidade, principalmente algum jovem talento, se não… foi o que foi passado para mim."

A contratação de Iago Borduchi, que nos últimos anos atuou no futebol alemão ainda deve acender uma importante briga no time titular com Luciano Juba, que foi recuado para a lateral, se destacou e atuou todos os minutos do Brasileirão até aqui. Ceni elogiou Juba e comentou a disputa.

"O Juba é um construtor nato. Eu vejo ele rendendo muito mais na primeira linha, ou até no meio de campo, do que na ponta. O Juba faz sentido se você tiver um 9, pelo cruzamento. Mas ele tem muito bom passe, acha construções que não é todo jogador que vai achar. Estamos avaliando a condição do Juba. Mas vamos ter que suportar até o dia 10 [de julho]. A partir dali vamos ter condições de trocar, de intercalar jogos. O Juba vem muito bem nessa função, e em alguns jogos estamos soltando mais ele para ganhar amplitude", falou.