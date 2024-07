Estupiñán decide, Bahia vence o Vasco e reassume a vice-liderança

Jogadores do Bahia comemoram o primeiro gol sobre o Vasco - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Melhor mandante do Brasileirão, com 100% de aproveitamento, o Bahia superou mais um adversário na Arena Fonte Nova. Na noite desta quarta-feira, 26, a vítima foi o Vasco, pela 12ª rodada, que saiu derrotado por 2 a 1. Thaciano e Estupiñán marcaram para o Tricolor, enquanto Paulo Henrique diminuiu para o cruzmaltino.

O triunfo recolocou o Bahia na vice-liderança do Brasileirão com 24 pontos, mesma pontuação do líder Flamengo, que está na frente por ter dois gols a mais de saldo. Na próxima rodada, o Esquadrão vai encarar o São Paulo no Morumbi, em jogo da 13ª rodada. Duelo está marcado para as 16h de domingo, 30.

O jogo

Os minutos iniciais da partida foram animados. Com o apoio de seu torcedor, que compareceu em grande número, o Bahia foi para cima do Vasco e abriu o placar logo aos 7 minutos. Thaciano arriscou finalização de fora da área, a bola desviou no zagueiro Maicon e morreu no cantinho da rede, tirando a possibilidade de defesa do goleiro Léo Jardim. Artilheiro do Tricolor na temporada, Thaciano marcou seu 3º gol no Brasileirão.

Após o gol, o Bahia seguiu melhor na partida, mas começou a desperdiçar oportunidades. Em um contra-ataque rápido, o Vasco aproveitou a defesa do Tricolor desarrumada e Paulo Henrique concluiu o cruzamento de Lucas Piton para deixar tudo igual aos 19 minutos. Vivendo uma seca de gols Cauly perdeu duas boas oportunidades de recolocar o Bahia à frente do placar ainda no primeiro tempo e as equipes foram para o intervalo com o placar empatado.

Na etapa final, o jogo começou um pouco mais truncado, mas a expulsão do atacante David, do Vasco, reanimou o Bahia, que foi em busca dos três pontos. O técnico Rogério Ceni então colocou em campo Biel, Ademir e Estupiñán nas vagas de Gilberto, Thaciano e Cauly. A pressão tricolor só aumentava na Arena Fonte Nova.

O gol da vitória, no entanto, saiu nos minutos finais, com o atacante Óscar Estupiñán. Biel recebeu passe de Luciano Juba no lado esquerdo da grande área e cruzou rasteiro para o colombiano, com um leve toque na bola, marcar o segundo gol do Bahia na partida, que garantiu o triunfo e a vice-liderança do Brasileirão.