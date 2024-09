Vitória anuncia a construção de um novo Centro de Treinamento

Espaço de 30 mil metros quadrados será utilizado para a construção do novo CT do Vitória - Foto: Reprodução / TV Vitória

Através de suas redes sociais, o Vitória divulgou o início das obras para a construção do novo Centro de Treinamento do clube, que será construído dentro do Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, no Barradão.

Está sendo projetada uma estrutura de moderna para ampliar a revelação de novos talentos para o futebol, além de acolher e melhorar o desempenho desses atletas.

A construção será realizada em um espaço de 30 mil metros quadrados, dedicados de maneira exclusiva para o atletas do futebol feminino e das divisões de base do rubro-negro baiano. A área fica no final da Avenida Mário Sérgio, a Via Expressa Paralela-Barradão.

O CT novo terá um moderno prédio administrativo além de vestiários mais amplificados para jogadores e comissão técnica utilizarem. O objetivo é ter um ambiente novo e que busque melhorar a preparação e para que os atletas se sintam bem.

Outro ponto importante é a criação de uma portaria nova, que visa trazer segurança e conforto para quem frequentar o novo ambiente.