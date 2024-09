Vitória se prepara focado no Juventude com trabalhos técnico-táticos

Elenco rubro-negro durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória deu continuidade a preparação mirando o confronto diante do Juventude, marcado para este sábado, 21, às 16h, no Barradão, válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogadores realizaram atividades variadas na Toca do Leão.

Leia mais:

>> Vitória lança a "Corrida do Leão" em homenagem aos Sócios SMV

>> Vitória vence jogo-treino na Toca focado no Brasileiro de Aspirantes

Os trabalhos desta quarta-feira, 18, foram iniciados com exercícios de ativação na academia do clube. Já no campo, o preparador físico Caio Gilli promoveu o aquecimento com o grupo. Logo depois, técnico Thiago Carpini comandou as atividades técnico-táticas em duas partes.

Na primeira, os jogadores aperfeiçoaram linha de passes e marcação. Por fim, o treinamento tático com o campo aberto com 11 jogadores contra 11. Os atletas executaram manobras ofensivas e defensivas, além de ajustes de marcação com pressão na saída de bola adversária.

Situação dos lesionados

Em transição, o volante Caio Vinícus deu voltas ao redor dos campos após realizar tratamento na fisioterapia. Os lateral-direito Willean Lepo, acometido de lesão muscular no adutor da coxa, e o lateral-esquerdo Patric Calmon, com pubalgia, foram cuidados no departamento médico.

Após vencer o Atlético-GO fora de casa na última rodada, o rubro-negro baiano segue no Z-4, porém subiu uma casa. Agora, ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos somados em 25 jogos.