Vitória deverá ter mais baixas para pegar o Juventude; saiba quais

Recuperado de lesão muscular, Caio Vinícius está fora do jogo contra o Juventude para aprimorar a parte física - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Além das suspensões de Lucas Arcanjo e Alerrandro por acúmulo de cartões amarelos e Osvaldo em recuperação de tromboembolismo, o Vitória deverá ter o desfalque de mais três peças para a partida contra o Juventude neste sábado, 21, às 16h, no Barradão, válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico Thiago Carpini não contará com os laterais Willean Lepo e Patric Calmon, além do volante Caio Vinícius. Lepo está em recuperação de um desconforto no adutor da coxa, PK se recupera de uma pubalgia, enquanto Caio Vinícius, recuperado de uma lesão na parte posterior na coxa, está em fase de transição e próximo do retorno aos gramados.

Após dar entrada na UTI em um hospital de Salvador com tromboembolismo, o experiente Osvaldo teve alta e segue sua recuperação em casa. Devido a gravidade do problema, o camisa 11 ficará afastado das atividades de três a seis meses.

O duelo contra o time jaconero é fundamental para as pretensões do Vitória em sua luta para permanecer na Série A do Brasileirão. O rubro-negro baiano segue no Z-4, porém subiu uma casa. Agora, ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos somados em 26 jogos disputados.