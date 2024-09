Vitória não vence Juventude na Série A há mais de 20 anos

Confronto entre Vitória e Juventude - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em busca de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro, o Vitória encara o Juventude neste sábado, 21, pela 27ª rodada da competição, no Barradão, às 16h. Entretanto, para somar os três pontos desejados, o Leão precisará quebrar um tabu de 21 anos, já que não vence o alviverde na Série A desde 2003.

Atualmente, o rubro-negro soma 25 pontos, com 7 vitórias somadas, estando na 17ª colocação. O Juventude, por sua vez, já somou 32 pontos e está na 11ª posição na tabela de classificação.

No duelo da primeira rodada, que ocorreu no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, as equipes empataram em 1x1, com gol de William Oliveira. Desta vez jogando dentro de casa, o Vitória visa repetir o feito da Série B de 2020, quando venceu os gaúchos por 1x0.

Jogadores do Vitória comemorando | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na Série A, o Leão não vence o alviverde há 21 anos. A última vez foi na 5ª rodada de 2003, jogando dentro de casa, quando aplicou 2x1, com dois gols de Víctor Aristizábal. Desde então, o rubro-negro encarou o Juventude mais três vezes, somando dois empates e uma derrota.



Jogos entre Vitória x Juventude:

Série A 2003: Vitória 3 x 0 Juventude

Série A 2004: Juventude 3 x 2 Vitória

Série A 2004: Vitória 1 x 1 Juventude

Série A 2024: Juventude 1 x 1 Vitória

Desta vez, em caso de resultado positivo, o Vitória poderá sair da zona de rebaixamento após duas rodadas. O Leão chegaria aos 28 pontos, enquanto o Fluminense, atual 16º colocado, tem 27 pontos e joga na rodada contra o Botafogo, líder da competição.