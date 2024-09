McLaren terá pintura especial com nome de Senna no GP de Singapura

Nova pintura do carro da Mclaren - Foto: Reprodução/ McLaren

Considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Ayrton Senna será homenageado pela McLaren no Grande Prêmio de Singapura, que ocorre neste domingo, 22. A equipe adotará uma pintura retrô, revivendo o MP4 de 1981 a 1996. O carro terá nomes de ícones do esporte, como Senna, Alain Prost e Niki Lauda.

Optando por manter o visual laranja, a equipe relembra a história e adota a estampa do Marlboro, marca que ficou por muitos anos nos carros do brasileiro. Com a notícia, os fãs de Senna estão ansiosos com a divulgação oficial do carro, que deve ser apresentado nesta quinta-feira, 19.

"É fantástico trazer de volta nossa terceira pintura sob medida em Singapura com a OKX. A Legend Reborn é uma ótima maneira de celebrar e honrar nossa história icônica, de uma forma que une fãs antigos e novos", disse Louise McEwen, diretora de marketing da McLaren.

Vale lembrar que, no GP de Mônaco, no dia 26 de maio, o brasileiro foi homenageado pela equipe com os carros com detalhes em amarelo e verde, assim como o uniforme dos pilotos Lando Norris e Oscar Piastri.