Só jogão! saiba horários e transmissões da Champions, Liberta e Sula

Jogadores do Barcelona comemorando - Foto: LLUIS GENE | AFP

A Liga dos Campeões da Europa está em uma fase bem diferente da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, mas o que não muda é que tem muito jogão para rolar nas três. Nesta super-quinta, 19, de futebol, a maior competição europeia de clubes entra no seu terceiro dia durante a tarde, enquanto a noite é de decisões para o sul-americanos.

Atlético de Madrid, Arsenal, Barcelona e Bayer Leverkusen são as principais atrações desta quinta na Champions, enquanto o Flamengo representa o Brasil na Libertadores. As equipes do Brasil ainda conta com Cruzeiro e Athletico querendo seguir vivos na Sul-Americana. Veja abaixo os horários e onde assistir os jogos do dia:

Liga dos Campeões - primeira fase

13h45 - Feyenoord x Bayer Leverkusen - TNT e Max

13h45 - Estrela Vermelha x Benfica - Space e Max16h - Brest x Sturm Graz - Max

16h - Monaco x Barcelona - TNT e Max

16h - Atlético de Madrid x RB Leipzig - Space e Max

16h - Atalanta x Arsenal - Max

Copa Libertadores - quartas de final

19h - Flamengo x Peñarol - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana - quartas de final

21h30 - Athletico x Racing - ESPN e Disney+

21h30 - Libertad x Cruzeiro - Paramount+