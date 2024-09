Ex-Bahia, auxiliar técnico é investigado por violência contra a mulher

Alexandre Mendes foi afastado de maneira preventiva pelo Grêmi - Foto: ( Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)

Atualmente no Grêmio, um dos auxiliares do treinador Renato Portaluppi, Alexandre Mendes, que passou por período no Bahia quando o técnico era o comandante do Tricolor, foi afastado, nesta quinta-feira, do clube gaúcho. O profissional é investigado por suspeita de violência contra a mulher.

Aos 60 anos, Mendes foi dispensado preventivamente na última terça-feira, 17, do Grêmio, que liberou o auxiliar para tratar "assuntos pessoais" , de acordo com nota oficial publicada pelo o Tricolor Gaúcho.

No mesmo dia que foi divulgado o comunicado, a suposta vítima publicou fotos e vídeos nas redes sociais que mostram hematomas em algumas partes do corpo, além de áudio no qual mostra gritos e pedidos de socorro. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre.

No Boletim de Ocorrência registrado pela mulher, que foi companheira de Alexandre Mendes, no qual o portal GZH teve acesso, são descritos relatos de agressão física e psicológica. De acordo com o documento, o episódio teria acontecido no dia 2 de agosto e levado ao público em 26 de agosto.

Alexandre Mendes é auxiliar técnico fixo de Renato 'Gaúcho' e chegou a prestar serviços pelo Tricolor durante a passagem do treinador na Série B do Campeonato Brasileiro, disputada em 2010. Portaluppi e Mendes ficaram no Esquadrão de Aço até agosto do mesmo ano, antes de serem contratados pelo Grêmio e iniciarem a primeira passagem pelo clube.