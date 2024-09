Polícia Civil inicia investigação de denúncia contra Caio Paulista

Caio Paulista durante treino do Palmeiras - Foto: (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Após a defesa de Caio Paulista se apresentar à polícia buscando apresentar provas baseadas nas acusações de Clara Monteiro, ex-namorada do jogador, que alega ter sofrido agressões durante o relacionamento com o atleta do Palmeiras, a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher instaurou, nesta quinta-feira, 19, um inquérito para investigar a denúncia.

"A 1ª Delegacia de Defesa da Mulher instaurou inquérito policial e apura as denúncias realizadas pela vítima. O depoimento do investigado foi marcado e maiores detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial", diz o comunicado enviado pela Secretaria de Segurança de São Paulo.

Com uma sequência de publicações nas redes sociais mostrando fotos de hematomas e marcas de agressão no rosto, nas pernas e nas costelas, Caio Paulista foi acusado por Clara Monteiro, que é mãe de um de seus filhos.

A ex-namorada do jogador não citou o nome do atleta nas postagens, entretanto, Marcos Paulo Arias, que é seu advogado, revelou que se referiam a ele. Além disso, Marcos alegou que Clara não havia procurado a polícia antes por medo de retaliação de Caio Paulista. Alguns dias depois, ela compareceu à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e prestar depoimento.

Na acusação, Clara Monteiro alegou ter sofrido socos no rosto, além de chutes na costela, coxa e pés. Os episódios aconteceram em duas ocasiões entre 2022 e 2023.

Na última quarta-feira, 18, Bia Saguas, a advogada de Caio Paulista, se apresentou na delegacia para apresentar provas e marcar o depoimento do jogador.

Vale mencionar que a instauração do inquérito policial, feita pela Polícia Civil nesta quinta, é a maneira que inicia o procedimento investigativo depois da realização de uma denúncia.