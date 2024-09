Bahia anuncia retorno de zagueira para reforçar o time feminino

A zagueiro Anny retorna para defender o Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia anunciou a contratação da zagueira Anny, que retorna ao Esquadrão de Aço após quatro temporadas. A defensora estava no time do 3B Amazonas, que disutou a final da Série A2 do Campeonato Brasileiro conquistado pelas Mulheres de Aço. Por aqui, vai disputar o Campeonato Baiano da categoria.

Na equipe amazonense, Anny atuou em 13 partidas e fez dois gols. Na passagem pelo Tricolor, nas temporadas 2019 a 2020, a atleta atuou por 16 oportunidades no total, com três gols marcados. Ela conquistou o Campeonato Baiano de 2019.

Após a saída do Bahia, Anny acumula passagens pela Ferroviária-SP e Vasco da Gama, antes de chegar ao 3B. O novo reforço das Mulheres de Aço está integrada ao elenco azul, vermelho e branco. Ela já realizou treinos com as novas companheiras no CT Evaristo de Macedo.