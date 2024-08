Mulheres de Aço conquistam título do Campeonato Brasileiro Série A2

Mulheres de Aço conquistam título do Brasileiro feminino da Série A2 - Foto: Marcello Góis

As Mulheres de Aço entram para a história e são campeãs nacionais pela primeira vez. Na tarde deste domingo, 4, o Bahia venceu o 3B-AM por 2 a 1, em Pituaçu, e conquistaram o título do Campeonato Brasileiro feminino da Série A2.

Um ano após o rebaixamento em 2023, o time azul, vermelho e branco retorna a elite nacional com um título para a conta.

O Esquadrão abriu o placar aos 28 minutos, a lateral Dan cruzou para a área e Vilma cabeceou bem para mandar para o fundo das redes. Ainda na primeira etapa, o Bahia ampliou. Aos 46 minutos, Ary cobra escanteio e marca um golaço olímpico.

Na etapa final, as amazonenses diminuíram logo aos cinco minutos, quando Rafa recebeu na área e finalizou para balançar as redes. O jogo seguiu equilibrado e o Bahia segurou a pressão adversária até o apito final.

Campanha para o título inédito

Na primeira fase, o Bahia fez campanha excelente. A equipe liderou o Grupo A com 16 pontos, com sete triunfos, um empate e apenas uma derrota. Já na fase final, as Mulheres de Aço superaram o Sport, e os amazonenses JC e 3B.