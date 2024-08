Em situações opostas, Bahia visita o Fluminense no Maracanã

Biel é um dos cinco ex-Fluminense no elenco do Tricolor de Aço - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia enfrenta o Fluminense na tarde deste domingo, 4, às 16 horas, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O embate coloca frente a frente dois times que são opostos na competição.



No ano passado, o Fluminense chegou ao título da Libertadores, enquanto o Bahia festejou a permanência na elite. Agora, em 2024, é o Tricolor carioca que está lutando contra o rebaixamento, no 19º lugar, enquanto o baiano, que começou a rodada em sétimo, tenta voltar à Libertadores.

Leia mais

Monitorado pelo Bahia, atacante encaminha acerto com o Corinthians



O Esquadrão começou bem o Brasileiro, no G-4 por muitas rodadas, mas passa por mau momento. São quatro jogos sem vencer, incluindo três na Fonte Nova, com duas derrotas e dois empates.

Já o Fluminense faz o movimento inverso. Começou muito mal, ficando na lanterna por um bom tempo, mas vem em franca ascensão. E a má fase do Bahia praticamente coincide com o início da recuperação do Fluminense.

Nas quatro rodadas sem triunfos do Tricolor de Aço, o time das Laranjeiras teve um jogo adiado e depois só fez vencer. Coincidindo com a chegada do zagueiro Thiago Silva, o Fluminense não sofreu um único gol nos três jogos.

Continuando com os contrastes, o Bahia iniciou a 21ª rodada com o terceiro melhor ataque do Brasileiro, com 29 gols, enquanto o Fluminense começou com o segundo pior, com 15. O número de gols sofridos é um dos poucos pontos em que os dois estão alinhados, com os mesmos 24.

Até na forma de jogar, Bahia e Fluminense estão distanciados. O tradicional estilo de jogo de Mano Menezes, treinador com passagem pelo Esquadrão em 2020, mais conservador, é a antítese do sistema implantado por Rogério Ceni e desejado pelo Grupo City. O técnico define o estilo atual do Fluminense, nas entrevistas, como simples e posicional.

Apesar dos resquícios do trabalho de Diniz, as diferenças são notórias, principalmente na forma de defender, guardando mais posição, de maneira compacta e agressiva.

O elenco do Bahia conta com cinco nomes que já estiveram do lado oposto. Marcos Felipe, David Duarte, Gilberto, Yago Felipe e Biel. Marcos Felipe e Biel têm mais chances de começar hoje.

O Tricolor carioca tem o zagueiro Ignácio com histórico profissional no Bahia, e o volante André, que foi da base.