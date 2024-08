Bahia segue com desfalques importantes para jogo contra o Fluminense

Bahia fez último treino antes de enfrentar o Fluminense - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia encara o Fluminense, na tarde deste domingo, 5, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Brasileirão. No entanto, para o confronto, o técnico Rogério Ceni seguirá com alguns desfalques.

Além do volante uruguaio Nicolás Acevedo, que não atuou ainda em 2024, devido a uma grave lesão, o atacante Ademir e o também volante Rezende seguem fora de combate. Enquanto o primeiro se recupera de contusão, o segundo ainda está em processo de transição física.

No treinamento deste sábado, após o aquecimento, Rogério Ceni fez um treino técnico com todo o grupo, com foco na movimentação e troca de passes. Depois, com o elenco já dividido entre os campos 1 e 2, o treinador promoveu um trabalho tático com os prováveis titulares onde ajustou posicionamentos a partir da saída de bola.

Os demais fizeram um 5×5 com participação dos goleiros numa atividade comandada pelo auxiliar Charles Hembert. Por fim, alguns atletas ainda aprimoraram as finalizações.

Bahia e Fluminense se enfrentam na tarde deste domingo, 4, às 16h. Esquadrão precisa fazer as pazes com o triunfo na competição, já que não vence a quatro jogos.