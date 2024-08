Bahia não ganha do Fluminense no Rio há 13 anos; relembre

Fluminense 0 x 1 Bahia, na 5ª rodada do Brasileirão de 2011 - Foto: Ralff Santos/FluminenseF.C

Vivendo um jejum de cinco jogos sem vencer, mas vindo de um grande resultado contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Esporte Clube Bahia tem um compromisso marcado contra o Fluminense, neste domingo, 4, às 16h, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Apesar da turbulência, o empate contra o Botafogo reanimou a torcida azul, vermelha e branca. Isso porque pela primeira vez nos últimos cinco jogos, a equipe comandada por Rogério Ceni voltou a apresentar o futebol vistoso que colocou o Esquadrão entre os postulantes a títulos e possível vaga na Copa Libertadores de 2025.

No entanto, precisando do resultado para voltar a sonhar com o G-4 da competição, a torcida tricolor tem motivos de sobra para se preocupar. O porquê? O Bahia não vence o Fluminense no Rio de Janeiro há 13 anos. O último triunfo do Tricolor de Aço aconteceu na 5ª rodada da edição de 2011 do Brasileirão, quando venceu por 1 a 0, com gol marcado por Jobson, aquele, nos minutos finais do jogo.



Além disso, o Esquadrão possui um retrospecto muito desfavorável quando enfrenta o tricolor carioca fora de casa. Em 25 confrontos, o Bahia venceu apenas três vezes, somando 6 empates e 16 derrotas.

Na degola

Entretanto, é importante ressaltar que o Fluminense, apesar de vir de três vitórias consecutivas no certame, não vive seus melhores dias. Na configuração atual do Campeonato Brasileiro, os cariocas ocupam a vice-lanterna, com 17 pontos conquistados, em 19 partidas disputadas.