"Ser campeã brasileira é uma marca gigante para nós", diz Mila Santos

Mila Santos durante coletiva nesta sexta-feira, 2 - Foto: EC Bahia/ Rafael Rodrigues

Neste domingo, 4, as Mulheres de Aço têm a chance de conquistar um título nacional inédito na categoria. Uma vitória contra o 3B garantirá o troféu para a equipe, enquanto um empate levará a decisão para os pênaltis. Às vésperas da partida, a lateral Mila Santos compartilhou suas expectativas e ansiedade em entrevista coletiva realizada no CT Evaristo de Macedo.

“É a minha primeira final. A ansiedade é normal ter. Eu acho que todo mundo está muito ansioso pra essa grande partida. Porque do outro lado também tem uma grande equipe. A gente só fala sobre isso, né? Ser campeã brasileira, ser campeã brasileira. Porque é uma marca gigante pra nós”, disse Mila.

Se entrar em campo, Mila alcançará a marca de 55 jogos pelo Bahia, colocando-a entre as cinco atletas com mais partidas pelo clube: “Estou muito feliz, né? Principalmente por ser uma final de brasileiro. Pela primeira vez o Bahia, né? O time do Bahia é feminino, tá disputando. Ficarei mais feliz ainda a gente saindo com o título”, afirmou.



Mila começou a competição sendo utilizada pela técnica Lindsay Camila como lateral esquerda, mas nas duas últimas partidas, atuou pelo lado direito.

“Eu estou aqui pra ajudar a minha equipe, independente da posição que ela queira me colocar pra jogar. Acho que a intenção de todo o grupo é ajudar, independente da posição”, concluiu Mila.