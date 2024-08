Esquadrão de Aço: Bahia lança nova terceira camisa para 2024

Kamile Loirão posa com nova camisa do Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia

O Bahia lançou a nova terceira camisa da temporada 2024 nesta sexta-feira, 2. Inspirado no conceito do ‘Esquadrão de Aço’, que faz referência ao mascote do clube, o uniforme tem a cor azul como predominante com golas e mangas vermelhas e detalhes prateados.

O escudo do Bahia também é prateado, com o slogan ‘Nascido para vencer’ estampado e o selo especial ‘Paixão que vibra’, tema da campanha do marketing tricolor para a temporada. A nova camisa estará disponível nas versões masculina, feminina e infantil.

Caio Alexandre posa com nova camisa do Bahia | Foto: Divulgação | EC Bahia

Os torcedores poderão adquirir o novo uniforme, já a partir desta sexta-feira nas lojas oficiais em operação: Fonte Nova, Salvador Norte Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Paralela, Bela Vista Shopping, Multishop e Salvador Shopping, que será inaugurada às 18h. A loja do Boulevard Shopping, em Feira de Santana, inicia as operações neste sábado, 3, ás 17h. As peças também estão disponível na loja online.