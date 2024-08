À disposição de Ceni para duelo contra o Flu, Kanu diz: "jogo difícil"

Kanu concedeu entrevista coletiva após o treino desta sexta-feira, 2 - Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia

Nesta sexta-feira, 2, o zagueiro Kanu concedeu entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, depois do treino. Após ficar fora da partida contra o Atlético Goianiense, o defensor está à disposição para o confronto contra o Fluminense, que ocorrerá no domingo. 4, às 16h, no Maracanã.

Kanu comentou sobre as expectativas para a partida: “Jogo muito difícil. Eles estão brigando para poder sair da zona de baixo. Nosso objetivo é na parte cima. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, e voltar ao rumo de triunfos que a gente vem fazendo durante a temporada. É o primeiro revés assim pesado que a gente tem durante o ano. Mas, graças a Deus, a gente vem trabalhando com muita força e fizemos um bom jogo na terça-feira e a gente espera agora conseguir esses três pontos que serão de suma importância para a gente”.

O zagueiro tricolor também destacou o bom desempenho do time no primeiro turno e demonstrou confiança em uma segunda metade de temporada ainda melhor.



“O clube vem tendo uma ascensão muito boa. Nossos olhares mudaram. Tenho certeza que com o ano que a gente vem trabalhando, com todo o elenco que a gente tem, vamos continuar com essa sequência muito boa e fazer um segundo turno, se Deus quiser, melhor que o primeiro”.