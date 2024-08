Monitorado pelo Bahia, atacante encaminha acerto com o Corinthians

Talles Magno em treino do New York City - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O New York City, que integra o sistema do Grupo City, aceitou emprestar o atacante Talles Magno ao Corinthians. O Timão apresentou uma proposta de empréstimo ao time da Major League Soccer (MLS) para contar com o jogador por um ano, com uma opção de compra fixada em 15 milhões de dólares. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Leia mais:

>> Tem vaga? Sob olhar de Dorival Jr., Gabriel Xavier é destaque do Bahia

Aos 21 anos, Talles Magno está insatisfeito no New York City. Revelado pelo Vasco, o jovem atacante deseja deixar a MLS e o Bahia, que tem a preferência para contratar o jogador por pertencer ao Grupo City, não deve atravessar a negociação, apesar de já ter monitorado a situação do atleta semanas atrás.

No início deste ano, Talles Magno atraiu o interesse de diversos clubes, incluindo sondagens e uma proposta oficial do Bologna, da Itália, que foi recusada pelo clube norte-americano. No Brasil, o Atlético-MG chegou a demonstrar interesse, além do Bahia.