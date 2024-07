Bahia de olho: Insatisfeito na MLS, atacante pode voltar ao Brasil

Talles Magno, do New York City - Foto: Divulgação | NYCFC

O atacante Talles Magno, de 21 anos, está insatisfeito no New York City, que faz parte do City Football Group. Revelado pelo Vasco, o jogador quer deixar a Major League Soccer (MLS) para a Europa, mas o retorno ao Brasil não está descartado. O Bahia, inclusive, monitora a situação. A informação foi divulgada inicialmente pelo comunicador J.R. DiBart.

Nesta quarta-feira, 19, após derrota do New York City para o Los Angeles Galaxy, Talles desabafou sobre a sua relação com o treinador Nicholas Cushing. “Minhas conversas com o técnico não são boas e agora não jogo. Nos treinos, sou o melhor, talvez, e treino muito”, afirmou o atacante.

Leia mais: Quinta-feira pode terminar com Bahia líder e Vitória fora do Z4

Leia mais: Everton Ribeiro será homenageado pela torcida do Flamengo

Em janeiro, o jogador recebeu sondagens de alguns clubes e uma proposta oficial do Bologna, da Itália, mas que foi recusada pelo clube estadunidense. O Atlético-MG chegou a sondar o atacante, mas qualquer retorno ao Brasil passará, inicialmente, por uma consulta ao Bahia, já que Talles pertence ao Grupo City e o Tricolor tem essa prioridade.

Com as prováveis saídas de Rafael Ratão e Yago Felipe, o Bahia ainda não se movimentou no mercado de maneira oficial. O atacante deve retornar à Europa, enquanto o meia tem propostas de times do Brasil. O técnico Rogério Ceni deve pedir reforços na segunda janela de transferências.