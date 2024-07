Everton Ribeiro será homenageado pela torcida do Flamengo

Everton Ribeiro recebeu homenagens do Flamengo no início de 2024 - Foto: Paula Reis / CRF

Um dos princípais jogadores do Bahia na temporada 2024, o meia Everton Ribeiro tem uma história vencedora no Flamengo, adversário do tricolor na noite desta quinta-feira, 20, no Maracanã, pelo Brasileirão. Com 11 conquistas pelo time carioca, o ídolo rubro-negro será homenageado pela torcida rubro-negra logo mais.

As principais torcidas organizadas do Fla irão expor bandeirões com imagens e frases mencionando os feitos de Everton Ribeiro, que vestiu a camisa do clube carioca em 394 oportunidades. Por lá, ele venceu duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três Campeonatos Cariocas.

“Muito feliz de poder voltar ao Maracanã. Ainda mais feliz de estar jogando e disputar um jogo importante desse, valendo liderança, valendo as primeiras colocações. Quando vim para cá esse era o meu objetivo. Ter um time competitivo, com ambição. Isso meus companheiros têm me ajudado muito. Agora é desfrutar desse momento. Poder rever meus amigos, a torcida do Flamengo, que sempre me apoiou. Será um jogo bom, um jogo de duas equipes com qualidade. Espero que a gente possa fazer uma grande partida e voltar de lá com um grande triunfo”, disse Ribeiro sobre suas expectativas para o jogo.

Vale salientar que a homenagem a Everton Ribeiro é exclusivamente promovida pela torcida e não pelo clube, que entende que o jogo contra o Bahia é importante para as pretensões da equipe no Campeonato Brasileiro.

Em Janeiro, o Flamengo recebeu Everton e seus familiares no Ninho do Urubu, CT do clube, a gravação de uma entrevista e uma sessão de fotos. Ídolos do Fla enviaram vídeos com mensagens de reconhecimento.