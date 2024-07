Confiante, Everton Ribeiro crê em “grande triunfo” diante do Flamengo

Everton Ribeiro é um dos principais jogadores do Bahia em 2024 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O meia Everton Ribeiro reencontrará o Flamengo nesta quinta-feira, 20, às 21h30, no Maracanã, em jogo válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Por lá, o experiente jogador conquistou 10 títulos e tem status de ídolo da torcida.



“Muito feliz de poder voltar ao Maracanã. Ainda mais feliz de estar jogando e disputar um jogo importante desse, valendo liderança, valendo as primeiras colocações. Quando vim para cá esse era o meu objetivo. Ter um time competitivo, com ambição. Isso meus companheiros têm me ajudado muito. Agora é desfrutar desse momento. Poder rever meus amigos, a torcida do Flamengo, que sempre me apoiou. Será um jogo bom, um jogo de duas equipes com qualidade. Espero que a gente possa fazer uma grande partida e voltar de lá com um grande triunfo”, disse Ribeiro sobre suas expectativas para o jogo.

Há 11 jogos sem perder na temporada e na terceira colocação da Série A, o Bahia atravessa seu melhor momento em 2024. Everton ressalta que o trabalho bem feito pelo time e projeta a briga pelo título.

“A gente vem fazendo um trabalho muito bem feito, acredito que a gente vem em uma evolução, fazendo frente a grandes equipes também. Então esse é o pensamento no Bahia, briga por títulos. Acredito que nos próximos anos a equipe vai se fortalecer cada vez mais e vai se acostumar a brigar novamente por grandes coisas. Nosso objetivo é esse ano ainda terminar muito bem. Se Deus quiser, campeão”, afirmou.

Everton já atuou pelo Bahia em 29 oportunidades, com quatro gols marcados e seis assistências, sendo três delas no Brasileirão. O camisa 10 do Esquadrão se diz feliz em defender o clube e espera crescer mais.

“Me encontrei aqui, estou muito feliz. É uma equipe que me ajuda muito, com jogadores de qualidade, que querem vencer e isso é muito importante. Tento fazer meu melhor, treino diariamente para estar evoluindo. Quando vim para cá, esse era o meu pensamento, de ajudar bastante e, graças a Deus, tem dado certo. Tenho conseguido fazer minhas jogadas, ajudar a equipe tanto na parte ofensiva como na defensiva. Espero manter isso por bastante tempo”, declarou.

Everton também lembrou do apoio da torcida azul, vermelha e branca nos jogos em Salvador e fora. No confronto no Rio de Janeiro não é diferente.

“A nação tricolor tem nos ajudado muito. Em todos os jogos fazem a diferença. A atmosfera com eles tem dado certo, a gente sente essa energia que vem da arquibancada, e levaremos para lá também, para fazer uma grande partida”, explicou.

O Bahia fez gols em todos os jogos fora de casa na Série A. Para o jogo contra o ex-clube, Everton Ribeiro diz que o time deve seguir com a mesma postura ofensiva.

“Não tem muito segredo. É sempre difícil jogar contra o Flamengo, no Maracanã, com a torcida deles. É fazer o que a gente tem feito, fazer o nosso jogo, tentar trazer a posse de bola para nosso lado, que é nossa característica maior. Vamos fazer de tudo para ter a bola, para controlar o jogo, e tentar fazer os gols para ganhar”, finalizou.