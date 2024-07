Flamengo x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

Bahia e Flamengo, na Arena Fonte Nova, em 2023 - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O Bahia viaja para enfrentar o Flamengo, na quinta-feira (20), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, no confronto que pode definir a liderança da competição. Tricolor e Rubro-negro possuem 18 pontos e estão na terceira e segunda posições, respectivamente.

Os últimos cinco encontros entre cariocas e baianos foram totalmente favoráveis para o Flamengo, que venceu as cinco partidas.

Transmissão e arbitragem

O Premiere (canal fechado) transmitirá a partida. O Fifa catarinense Braulio da Silva Machado foi o sorteado para apitar a partida. Nailton Junior de Souza Oliveira (Fifa-CE) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) são os auxiliares. No VAR, Rafael Traci (SC) comanda a tecnologia.

Leia mais:

Bahia tenta encerrar sequência de derrotas contra o algoz Flamengo

Bahia recebe proposta e Rafael Ratão deve voltar para a Europa

Prováveis escalações

Com a volta do meio-campista Carlos De Pena, que cumpriu suspensão diante do Criciúma, o Tricolor de Aço só deve ser desfalcado por Santiago Arias, que está a serviço da Colômbia, na Copa América, e pelo volante Nico Acevedo, que trata lesão ligamentar no joelho.

Portanto, o técnico Rogério Ceni deve escalar o Esquadrão com Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Cuesta (Kanu) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.

Na expectativa dos retornos de Everton Cebolinha, Ayrton Lucas e Allan, o Flamengo, do técnico Tite, tem Arrascaeta, De la Cruz, Viña, Varela e Pulgar fora devido a Copa América. Além deles, o zagueiro Fabrício Bruno está suspenso e Alan Jesus travado no departamento médico.

Com isso, o Fla deve receber o Bahia com Rossi; Wesley, David Luiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Allan), Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Tite.