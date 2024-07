Bahia recebe proposta e Rafael Ratão deve voltar para a Europa

Rafael Ratão, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia

O atacante Rafael Ratão está prestes a deixar o Bahia para se juntar ao Besiktas, da Turquia. A informação foi divulgada pelo radialista Nilson Luiz, da Itapuã FM, e o anúncio oficial da venda deve ser feito a qualquer momento pelo Tricolor.

Rafael Ratão chegou ao Bahia em julho de 2023, vindo do Toulouse, da França. Em menos de um ano no Tricolor, Ratão disputou 36 jogos, marcou 10 gols e deu 2 assistências.

Mesmo sem a titularidade na equipe comandada por Rogério Ceni, a saída de Ratão representa uma perda importante para o Bahia. Apenas Ademir e Biel ficarão como opções para o treinador tricolor, caso não cheguem novas peças.

O clube ainda não tem nenhuma contratação confirmada para a janela de transferências do meio do ano, apenas o lateral Iago, que assinou pré-contrato no início do ano.