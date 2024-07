Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador

Rogério Ceni precisa quebrar marca negativa contra o Flamengo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em confronto direto pelas primeiras posições da Série A Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h30, no Maracanã, pela 10ª rodada do certame. A frente do comando técnico do Esquadrão, Rogério Ceni tem o incômodo tabu de nunca ter vencido o clube carioca na carreira de treinador.



Leia mais:

Flamengo x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

Com tático, Bahia está pronto para encarar o Flamengo no RJ

Confiante, Everton Ribeiro crê em “grande triunfo” diante do Flamengo

Bobô compara Bahia atual com time campeão brasileiro em 1988; confira

Na função de técnico desde a temporada 2017, Ceni encarou o Flamengo em 10 ocasiões e foi derrotado em todas elas. Ao todo foram seis jogos pelo São Paulo, outros três quando dirigiu o Fortaleza e mais dois por Cruzeiro e Bahia.

“Eu nunca vi alguém jogar contra o Flamengo no Maracanã e ser favorito. Tem desfalques na Seleção, e mesmo assim ainda é um timaço”, disse Ceni em coletiva.

Em ótima fase, o Bahia está há 11 jogos sem perder na temporada. O time azul, vermelho e branco soma 18 pontos, igualmente ao rubro-negro carioca. O líder da Série A é o Botafogo, que tem 19.

Retrospecto - Rogério Ceni x Flamengo:



Brasileirão 2017

Flamengo 2 x 0 São Paulo



Brasileirão 2019

Fortaleza 1 x 2 Flamengo

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo



Série A de 2020

Flamengo 2 x 1 Fortaleza



Brasileirão 2021

São Paulo 0 x 4 Flamengo



Brasileirão 2022

São Paulo 0 x 2 Flamengo



Copa do Brasil 2022 - semifinal

São Paulo 1 x 3 Flamengo

Flamengo 1 x 0 São Paulo



Brasileirão 2023

Flamengo 1 x 0 Bahia