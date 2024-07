Com tático, Bahia está pronto para encarar o Flamengo no RJ

Bahia durante atividade final no CT Evaristo de Macedo. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia concluiu a preparação mirando o importante compromisso diante do Flamengo, marcado para esta quinta-feira, 20, às 21h30, no Maracanã, válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

Flamengo x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador

Confiante, Everton Ribeiro crê em “grande triunfo” diante do Flamengo

Bobô compara Bahia atual com time campeão brasileiro em 1988; confira

As atividades foram iniciadas na manhã desta quarta-feira, 19, no auditório Cidade Tricolor. Os jogadores assistiram a uma sessão de vídeos com lances e posicionamentos do adversário.



Na sequência, já em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, Rogério Ceni orientou os atletas com um treino de finalizações com triangulações e cruzamentos.

Por fim, promoveu o último ajuste tático com os 11 iniciais e depois, os atletas aperfeiçoaram finalizações a gol a exaustão.

Na condição de dúvida, o zagueiro Kanu participou de maneira parcial dos trabalhos com bola. Em fase de recuperação de uma artroscopia, Acevedo fez fortalecimento muscular na academia, enquanto o recém-chegado Vitor Hugo seguiu aprimorando a parte física. Em compensação, o meia Thaciano retorna a equipe após cumprir suspensão.

A delegação azul, vermelha e branca embarcou para a capital fluminense logo após o almoço.

Em ótima fase, o Bahia está há 11 jogos sem perder na temporada. O time azul, vermelho e branco soma 18 pontos, igualmente ao rubro-negro carioca. O líder da Série A é o Botafogo, que tem 19.