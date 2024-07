Bobô compara Bahia atual com time campeão brasileiro em 1988; confira

Bobô participou do lançamento da Copa 2 de Julho - Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

O bom início de Brasileirão do Bahia tem empolgado o torcedor tricolor. Com apenas uma derrota nos primeiros nove jogos, o Esquadrão está na 3ª posição na tabela de classificação, com 18 pontos, empatado com o Flamengo e um a menos que o Botafogo, que ocupa a liderança da competição.

Com os resultados, a possibilidade de um terceiro título nacional, mesmo que ainda muito distante, já começa a pairar na cabeça da torcida. Em entrevista ao Portal A TARDE, o ídolo do Esquadrão, o ex-jogador Bobô, traçou um comparativo do elenco atual com o time de 1988, quando conquistou o Brasileirão.

"Precisa ter o pé no chão. Não adianta também ficar cobrando ou se comparando e daqui a pouco se coloca em uma condição de precisar vencer o título. Acho que as coisas tem que acontecer naturalmente. A equipe não foi bem no Campeonato Baiano, perdeu para o Vitória e ficou a desconfiança. Agora parece que encaixou. Tem sido prazeroso ver o Bahia jogar, algo que não víamos há muito tempo. Claro que ficamos na expectativa de ver o Bahia no topo, mas acho que precisa dar continuidade", disse.

O eterno camisa 8 do Esquadrão ainda falou sobre o que a equipe precisa fazer caso queira realmente ser campeão ao final da temporada.

"Precisa se impor, propor jogo e isso passa uma confiança muito grande, principalmente para os atletas. Eles entendem que estão no nível dos principais clubes do futebol brasileiro, que não são muitos. Se observar os clubes que mais investiram, o Bahia está dentro destes. Estamos bem contra os times favoritos, vamos observar agora contra o Flamengo. Aconteceu isso em 1988, a gente foi chegando aos poucos. Desejo muito que isso aconteça agora", completou.