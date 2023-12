"O City menosprezou o tamanho do Bahia", desabafa Bobô | A TARDE

Campeão brasileiro de 1988 e um dos maiores ídolos da história do Bahia, Bobô não poupou críticas ao time após a derrota vexatória por 3 a 2 para o lanterna América-MG, pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em suas redes sociais, o eterno camisa 8 do Esquadrão detonou a incompetência da equipe, que não conseguiu o resultado positivo e já projeta o duelo contra o Atlético-MG.

"O América-MG já rebaixado, sem pretensão alguma e a gente conseguiu ser pior. Ê Bahia danado... Um time emocionalmente fraco, que não sabe fazer gols, não sabe se defender e sequer segurar um resultado de empate que poderia até nos ajudar a sair da zona do rebaixamento. Agora vamos ter que enfrentar o Galo, um dos melhores times do futebol brasileiro, disputando um título nacional dentro da Arena Fonte Nova. A gente tem que vencer e torcer para que Vasco e Santos percam seus jogos", bradou.

Bobô criticou duramente o time montado pelo Grupo City. Após a abertura da janela de transferências, o conglomerado investiu R$ 120 milhões na contratação de reforços para o Brasileirão.

"Esse time que está aí foi montado pelo City que disse que gastou R$ 120 milhões na montagem desse time fraco, que não representa a grandeza do Bahia. Aliás, o City menosprezou o tamanho do Bahia. O Bahia é gigante e não merecia isso", disse.

O Bahia não depende mais de si para se manter na elite do futebol nacional em 2024. Além de derrotar o Galo mineiro, o time azul, vermelho e branco torce por tropeços de Vasco e Santos. Apesar do cenário difícil, Bobô se apega a fé e torce para o Esquadrão fazer a sua parte.

"Acenda sua vela de sete dias, vá a igreja do Bonfim, faça suas orações e o que tiver de fazer. Porque fé a gente tem demais. O que resta é isso para vencer o Atlético-MG e a combinação nos ajudar. Bora Bahia", finalizou.

Bobô também conquistou quatro estaduais e foi técnico do Tricolor na conquista da Copa do Nordeste de 2002.