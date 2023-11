Torcedor do Bahia batiza filho com nome de craque do time; entenda | A TARDE

Um torcedor do Bahia inovou na escolha do nome de seu filho. Pai de duas meninas, Alan Freire sempre quis ter um menino e, no dia 22 de outubro, o sonho dele se realizou. Nesta terça-feira, 24, foi feito o registro do recém-nascido em homenagem a um dos destaques do time na temporada: Levi Cauly Rocha Freire.

Em contato com o Portal A TARDE, Alan explicou que a ideia inicial, inclusive, era homenagear outro craque tricolor e que também vestiu a camisa 8 do Esquadrão de Aço: Raimundo Nonato Tavares da Silva, mais conhecido como 'Bobô'.

"Eu tenho duas meninas e sempre quis ter um menino. E eu falei: 'rapaz, se eu tiver um menino, vai se chamar o nome de um jogador do Bahia'. Eu queria que fosse Raimundo Nonato, o Bobô. Só que ela (esposa) não quis. Ela não quis nome nenhum de jogador do Bahia, porque achava feio. E foi tranquilo, consenso entre os dois", explicou.

Com o passar do tempo, ficou definido entre eles que o nome da criança seria Levi. No entanto, o alucinante triunfo do tricolor diante do Goiás, ocorrido no dia 7 de outubro, pelo placar de 6 a 4, mudou completamente o rumo dessa estratégia.

Naquela ocasião, o camisa 8 do Bahia estava voltando de lesão e deu duas assistências para gol, além de ter balançado as redes em um golaço de cobertura, que foi posteriormente anulado pelo árbitro da partida.

"O tempo foi passando e a gente escolheu Levi. Seria apenas Levi. Até que no jogo Bahia x Goiás, eu aqui comemorando, falei: 'rapaz, Cauly está voltando'. Ele estava jogando muito. Eu falei: 'Se o Bahia virar esse jogo, o nome do meu filho vai se chamar Levi Cauly'. Ela achou o nome bonito, mas pensou que eu estava brincando. Aí eu comecei a postar os status que seria Levi Cauly e a galera entrou na resenha" , completou Alan.

Repercussão

Filho de Alan Freire Lopes e Yasmin de Sena Rocha, o pequeno Levi Cauly Rocha Freire nasceu no dia 22 de outubro, na maternidade Tsylla Balbino, que fica na Ladeira Quintas dos Lázaros, na Baixa de Quintas.

"Todo mundo achou que era brincadeira. Meu filho nasceu no dia 22 de outubro, agora no último domingo. Eu fui: 'Estão achando que eu estou brincando?'. Ainda mais agora, que o Bahia ganhou do Fortaleza. Eu fui registrar hoje e coloquei Levi Cauly", falou.

Nas redes sociais, até o perfil oficial do Bahia entrou na brincadeira. "Só faltou nascer dia 8", escreveu o clube, que foi prontamente respondido por Alan: "Só faltou isso. Tenho um Cauly para chamar de meu".

