Bahia visita o Goiás em confronto direto e pode quebrar tabu | A TARDE

O Bahia entra em campo neste sábado, 7, para um duelo importantíssimo na parte de baixo da tabela. Em Goiânia, no estádio da Serrinha, o Tricolor encara o Goiás pela 36ª rodada do Brasileirão e não pode nem cogitar voltar para Salvador sem, pelo menos, pontuar.

Após duas duras derrotas para Santos e Flamengo, o técnico Rogério Ceni precisa corrigir os erros cometidos pela sua equipe para conquistar um resultado positivo. Pela Série A, o Tricolor nunca venceu o Goiás em Goiânia. Em 16 jogos, foram nove vitórias esmeraldinas e sete empates.



O zagueiro Gabriel Xavier, que deve ser o substituto do capitão Kanu, suspenso, falou que a equipe está preparada para o confronto direto. “Sabemos do momento que não é bom, nosso capitão está suspenso. Mas a gente vem trabalhando forte. O professor deixa a gente sempre concentrado, preparado. Prepara todo mundo. Quem jogar vai dar resultado. Se for eu, tudo certo para fazer um bom jogo”, disse em entrevista coletiva.



Do outro lado, o Goiás vive uma seca de vitórias maior que a do Bahia, mas conseguiu deixar a zona de rebaixamento após empatar com o líder Botafogo, na última rodada. No entanto, a campanha do alviverde como mandante não é nada boa. Até o momento foram 12 jogos em casa com apenas três triunfos, três derrotas e seis empates, um aproveitamento de 41%.



Capitão é desfalque



O zagueiro Kanu, capitão do Bahia, vai cumprir suspensão automática após ser expulso contra o Flamengo, na última rodada. Gabriel Xavier deve ser o substituto no lado direito da zaga, enquanto no lado esquerdo, Vitor Hugo deve ser mantido.



Principal destaque do time na competição, Cauly está recuperado, viajou com a delegação do Bahia e pode aparecer como titular. O meia ainda não teve chances com Rogério Ceni, pois estava lesionado quando o treinador chegou ao clube.



Escalação provável: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe (Cauly) e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo (Biel).



Três titulares fora



O técnico Armando Evangelista não poderá contar com três titulares de sua equipe: o lateral-direito Maguinho, o volante Morelli e o atacante Allano. Todos eles receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprem suspensão automática diante do Bahia.



Para a lateral direita, as opções são Bruno Santos e o experiente Apodi. No meio-campo a disputa está entre Luís Oyama, que não pôde atuar contra o Botafogo por questões contratuais, e Raphael Guzzo. Já no ataque a briga está entre Alesson e Palacios, que retorna de suspensão.



Escalação provável: Tadeu; Bruno Santos (Apodi), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Luís Oyama (Raphael Guzzo) e Guilherme Marques; Alesson (Palacios), João Magno e Anderson Oliveira.



FICHA TÉCNICA



Goiás x Bahia, 26ª rodada do Brasileirão



Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia



Data: Sábado, 07/10/2023



Horário: 16h



Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)



VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)



Goiás: Tadeu; Bruno Santos (Apodi), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Luís Oyama (Raphael Guzzo) e Guilherme Marques; Alesson (Palacios), João Magno e Anderson Oliveira



Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe e Thaciano (Cauly); Ademir, Rafael Ratão e Everaldo (Biel)