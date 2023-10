Thaciano destaca força do Bahia e valoriza ‘semana cheia’ após triunfo | A TARDE

Em um confronto cheio de gols, Bahia e Goiás protagonizaram o jogo mais eletrizante da 26ª rodada da Série A. Após abrir 3 a 0 e sofrer a virada no início do segundo tempo, o Tricolor de Aço teve força e superou o Esmeraldino por 6 a 4, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Um dos titulares da partida foi o meia Thaciano. Peça importante do meio de campo do Esquadrão, ele celebrou o resultado e enaltece que a equipe teve tranquilidade para conquistar o triunfo.

“Foi um grande triunfo fora de casa, que premiou a resiliência do time. Conseguimos superar os momentos de adversidade na partida para conquistar esse importante resultado. O grupo todo está de parabéns”, comentou o camisa 16.

Thaciano já foca no próximo compromisso do Bahia, que volta a campo nesta quarta-feira, 18, quando vai enfrentar o Internacional, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Ele destaca a semana cheia para trabalhar.

“Tivemos essa semana cheia para trabalhar, fazer os ajustes necessários, e seguir buscando aperfeiçoar o nosso jogo. O campeonato está chegando na reta final, cada ponto vale muito. É importante aproveitarmos esse período da melhor forma”, concluiu.

O elenco ganhará folga neste sábado, 14. O retorno das atividades será na manhã deste domingo, 15, na Cidade Tricolor. Primeiro time fora da zona de rebaixamento da Série A, o Bahia ocupa a 16ª colocação na tabela do Brasileirão, com 28 pontos ganhos